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В Україні зростає попит на персонал
17 декабря 2021 | 14:00
В Україні останнім часом різко зріс попит на персонал. Незважаючи на те, що зараз передноворічний час - робота в країні є і на неї потрібні співробітники, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.
Кого найбільше шукають
Про таке дослідження на попит кадрів повідомив кадровий портал. Відзначається, що найбільш затребуваними зараз є фахівці зі сфери продажів (менеджери).
Якщо вірити даним дослідження, то найбільш затребуваними після фахівців зі сфер продажів йдуть співробітники інформаційних технологій, банків та інвестицій, маркетингу, реклами і PR, транспорту і логістики.
Хто затребуваний найменше
Як з'ясувалося, зараз найменше шукали фахівців з фітнесу та б'юті-індустрії. Також сфера Страхування та юриспунденції переживає не найкращі часи. Фахівці в ці галузі потрібні найменше на ринку вакансій.
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