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МЗС РФ опублікувало стратегічну пропозицію Росії до США та НАТО

17 декабря 2021 | 14:01

Міністерство закордонних справ Росії 15 грудня передало американській стороні проекти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Про це, посилаючись на МЗС РФ, пише Виолетта Ханенева, Газета.ru.


"Американській стороні в розгорнутій формі були дані необхідні пояснення логіки російського підходу, представлені відповідні аргументи. Розраховуємо, що на основі наших проектів договору та угоди США найближчим часом вступлять у серйозні переговори з Росією щодо критично важливого для підтримки миру та стабільності питання", - Заявили в МЗС РФ.

У документі сторони зобов'язуються:

  • ліквідувати всю наявну інфраструктуру для розгортання ядерної зброї поза своєю територією;
  • виявляти стриманість у військовому плануванні та під час навчань для зниження ризиків можливих небезпечних ситуацій;
  • не вживати дій, що стосуються безпеки один одного.

Також договором передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.



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