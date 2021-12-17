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МЗС РФ опублікувало стратегічну пропозицію Росії до США та НАТО
17 декабря 2021 | 14:01
Міністерство закордонних справ Росії 15 грудня передало американській стороні проекти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Про це, посилаючись на МЗС РФ, пише Виолетта Ханенева, Газета.ru.
"Американській стороні в розгорнутій формі були дані необхідні пояснення логіки російського підходу, представлені відповідні аргументи. Розраховуємо, що на основі наших проектів договору та угоди США найближчим часом вступлять у серйозні переговори з Росією щодо критично важливого для підтримки миру та стабільності питання", - Заявили в МЗС РФ.
У документі сторони зобов'язуються:
Також договором передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.
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