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Китай откажется от иностранного софта к 2023 году
17 декабря 2021 | 14:16
Главное управление Коммунистической партии Китая выпустило постановление, которое обязывает все правительственные и государственные учреждения заменить оборудование и программное обеспечение, поставленные из-за рубежа, к 2023 году.
Замена будет происходить постепенно: 30% оборудования в 2020 году, еще 50% в 2021 году и оставшиеся 20% — в 2022 году. Согласно прогнозам, всего предстоит заменить примерно 20-30 миллионов единиц оборудования.
По мнению экспертов, шаги китайского правительства по отказу от иностранных технологических компаний, на первоначальном этапе вряд ли окажут существенное влияние на какого-либо отдельно взятого международного производителя.
На фоне существующей «Торговой» войны между Китаем и США, данная стратегия не вызывает удивления. Таким образом Китай отреагировал на ограничения США в отношении Huawei и ZTE.
Единственное, чего опасаются технологические корпорации — что в будущем данный запрет может распространиться и на частные компании, которые работают с китайским правительством, что может существенно повлиять на снижение рынка сбыта.
Это не первый случай, когда Китай публично объявляет американские технологии персоной нон-грата.
В более широком смысле, вводимые ограничения в ходе торговой войны — это попытка разрушить сложные цепочки поставок, которые связывают экономику Китая с остальным миром. Это попытка откреститься от более широкой геополитической картины.
Не говоря уже о том, что другие страны, такие как Россия, также делают все возможное, чтобы внедрить отечественные технологии в жизнь своих граждан.
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