"Ужесточение санкций": министр обороны Германии предложила лишить Путина и его окружение шоппинга в Париже

20 декабря 2021 | 09:21

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт высказалась за ужесточение персональных санкций против руководства России. Она заявила, что ответственные лица за агрессию против Украины должны испытать “персональные последствия”. Об этом Кристина Ламбрехт заявила в интервью изданию Bild am Sonntag.

По ее словам, необходимо разработать "жесткие санкции" против России на случай ее нового вторжения в Украину, которые должны коснуться в частности президента РФ Владимира Путина и его окружения.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не могут ехать на Елисейские поля в Париж за покупками", - сказала Ламбрехт.

В то же время Ламбрехт с осторожностью отнеслась к перспективе направления военных НАТО в Украину.

"Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций. И все дальнейшие шаги должны быть четко скоординированы", – заявила министр обороны Германии.

Отметим, Европарламент 16 декабря принял резолюцию, которой призвал ввести жесткие санкции, если Россия решит начать полномасштабное вторжение в Украину. Согласно с документом, РФ отключат от международной системы SWIFT, а газопровод "Северный поток-2" заморозят.

Ранее, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" было ошибкой с геополитической точки зрения.

Напомним, из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока-2". Информация об этом появилась сразу после завершения видеосаммита президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина.