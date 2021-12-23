Вода подорожает на 5 грн за куб

23 декабря 2021 | 08:43

НКРЭКУ скорректировала тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для 45 водоканалов, включая киевский. Теперь киевляне будут платить за кубометр воды на 5 гривен больше. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

22 декабря 2021 года НКРЭКУ решила принять постановление О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющего государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 г. № 1141 и установить тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2022 год в размере 30,384 грн/м³ с НДС.

Пересмотр тарифов Комиссией обусловлен увеличением затрат на электроэнергию, теплоэнергию, природный газ, которые обеспечивают технологический процесс и рабочее состояние основных средств бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем, а также расходов на налоги и сборы после подписания Закона Украины "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

Пресс-служба сообщает, что тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод повысятся на 5,00 грн (с НДС) и составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них - централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС, централизованный водоотвод 14,22 грн/м³ с НДС.