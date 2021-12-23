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США начали перенаправлять газовозы с СПГ из Азии в Европу
23 декабря 2021 | 09:01
Американские газовозы, осуществляющие поставки сжиженного газа в Азию, пошли в Европу, сообщает Financial Times. Владельцы судов стремятся заработать на разнице цен.
Скачок цен на голубое топливо на европейском рынке привел к самой большой за всю историю наблюдений разнице между европейскими и азиатскими ценами. На данный момент спотовые поставки сжиженного газа в Европе оцениваются примерно в 48,5 доллара за 1 млн британских тепловых единиц, тогда как в Азии этот же параметр составляет 41 доллар. В то же время в октябре и ноябре все было наоборот, цены в Азии были примерно на 5 долларов выше, чем в Европе. (Тепловая единица BTU - количество тепловой энергии, необходимое для нагрева одного фунта воды на один градус Фаренгейта. Используется только при расчете цен на газ на биржах. Из-за своей мизерности считается в миллионном исчислении).
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