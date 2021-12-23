США начали перенаправлять газовозы с СПГ из Азии в Европу

23 декабря 2021 | 09:01

Американские газовозы, осуществляющие поставки сжиженного газа в Азию, пошли в Европу, сообщает Financial Times. Владельцы судов стремятся заработать на разнице цен.

Скачок цен на голубое топливо на европейском рынке привел к самой большой за всю историю наблюдений разнице между европейскими и азиатскими ценами. На данный момент спотовые поставки сжиженного газа в Европе оцениваются примерно в 48,5 доллара за 1 млн британских тепловых единиц, тогда как в Азии этот же параметр составляет 41 доллар. В то же время в октябре и ноябре все было наоборот, цены в Азии были примерно на 5 долларов выше, чем в Европе. (Тепловая единица BTU - количество тепловой энергии, необходимое для нагрева одного фунта воды на один градус Фаренгейта. Используется только при расчете цен на газ на биржах. Из-за своей мизерности считается в миллионном исчислении).



Как пишет издание, газовозы, везущие СПГ в Азию, после скачка цен развернулись к европейским берегам, стремясь заработать как можно больше на разнице цен. На данный момент Европа, нуждающаяся в поставках газа, готова платить за него больше, чем Азия. Ситуацией готовы воспользоваться не только в США, но и в Австралии, ожидается первая за десять лет поставка австралийского сжиженного газа в Европу.



По различным данным, на сегодня три газовоза с американским СПГ были перенаправлены в Европу и уже сменили курс. При этом на азиатском рынке газа это никак не скажется, поднимать цены на фоне теплой погоды и сделанных запасов газа в Азии не собираются. В Европе же все наоборот, приближение холодного фронта, низкая температура и незаполненность подземных хранилищ только повышают спрос на газ.



При чем эксперты в области энергетики не исключают, что некоторые страны Азии начнут реэкспорт газа в Европу, воспользовавшись разницей цен. Продержится такая ситуация до января, далее возможно перенаправление потоков газа обратно в Азию из-за приближающихся холодов.