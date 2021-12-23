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Авиакомпания Ryanair отменила 17 рейсов из Украины
23 декабря 2021 | 11:02
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сокращает количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины. Как сообщает Lowcostavia.com.ua, лоукостер отменил 17 маршрутов из городов Украины до конца января 2022 года.
В частности, с 6 по 31 января полностью отменены все шесть направлений из Харькова (Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшава, Краков, Познань).
Из других городов рейсы отменены с 10 по 31 января: из Одессы отменено 3 маршрута (Барселона, Болонья, Катовице), из Львова отменено 6 направлений (Палермо, Пиза, Турин, Бари, Братислава, Манчестер), из Киева – Быдгощ и Мальта.
Напомним, в начале декабря венгерская авиакомпания Wizz Air уменьшила количество рейсов из украинских аэропортов, которые ранее планировались на начало 2022 года
"ДЕЛО"
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