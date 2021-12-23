Авиакомпания Ryanair отменила 17 рейсов из Украины

Напомним, в начале декабря венгерская авиакомпания Wizz Air уменьшила количество рейсов из украинских аэропортов, которые ранее планировались на начало 2022 года

В частности, с 6 по 31 января полностью отменены все шесть направлений из Харькова (Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшава, Краков, Познань).

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сокращает количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины. Как сообщает Lowcostavia.com.ua, лоукостер отменил 17 маршрутов из городов Украины до конца января 2022 года.