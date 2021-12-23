ТЕМА

Авиакомпания Ryanair отменила 17 рейсов из Украины

23 декабря 2021 | 11:02

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сокращает количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины. Как сообщает Lowcostavia.com.ua, лоукостер отменил 17 маршрутов из городов Украины до конца января 2022 года.


В частности, с 6 по 31 января полностью отменены все шесть направлений из Харькова (Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшава, Краков, Познань).

Из других городов рейсы отменены с 10 по 31 января: из Одессы отменено 3 маршрута (Барселона, Болонья, Катовице), из Львова отменено 6 направлений (Палермо, Пиза, Турин, Бари, Братислава, Манчестер), из Киева – Быдгощ и Мальта.

Напомним, в начале декабря венгерская авиакомпания Wizz Air уменьшила количество рейсов из украинских аэропортов, которые ранее планировались на начало 2022 года

"ДЕЛО"



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Matt Stuart
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100