Глава Криворожского райсовета обвинил полицию в давлении в интересах бизнес-партнера нардепа Корявченкова (Юзика)

Председатель Криворожского райсовета Виктор Мудрый заявил о давлении со стороны полиции после того, как поставил на голосование вопрос о возвращении территориальным общинам земли, которая, по словам главы райсовета, попала под контроль местному депутату Александру Фастовцу, приближенного к нардепу Юрию Корявченкову (известному как Юзик). Об этом Мудрый заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Фастовец не один год незаконно использует эту землю. Раньше рейдерским путем ее передали общине с карманным главой-коррупционером и через договоры теневой аренды эта земля перешла в аренду Фастовцу, который получал серьезные доходы. По оценкам экспертов, это порядка 4 млн долларов в год. Ему вчера было что терять", — сообщил глава райсовета.

Как рассказал Мудрый, чтобы сорвать сессию, Фастовец вместе с депутатом от СН Денисом Векленко завели в райсовет "титушек", которые выломали дверь и ворвались в сессионный зал. По словам Мудрого, Векленко стал перерезать провода микрофонов на президиуме, а Фастовец ударил кулаком по лицу присутствовавшего на сессии участника АТО. Завязалась массовая драка. Прибывшая на место полиция потребовала эвакуировать всех присутствовавших из-за того, что здание райсовета якобы заминировано.

"Это вызвало уже откровенный смех. Все понимали: это необходимо, чтобы сорвать сессию. Депутаты и люди не вышли из зала... Во время голосования творился хаос. Мы повторно поставили на голосование данное решение, голосов хватило", — добавил Мудрый.

Проверка здания взрывоопасных предметов не выявила. Однако после голосования полиция допросила главу райсовета и устроила обыск в его кабинете.

"У нас изъята почти вся компьютерная техника на сегодня, вся документация. Я так понимаю, что цель была одна: изъять печать райсовета, чтобы не дать мне поставить печать на решении и не дать этому решению вступить в силу", — сообщил Мудрый.