TikTok стал самым посещаемым сайтом в 2021 году, обогнав Google

23 декабря 2021 | 11:08

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Cloudflare. Другими словами, TikTok генерирует больше трафика на своем сайте, чем все сервисы Google вместе взятые: поисковая система, картография, перевод, новости или фотографии.

Рейтинг "Топ-10 самых популярных сайтов 2021 года" выглядит следующим образом:

TikTok;

Google;

Facebook;

Microsoft;

Apple;

Amazon;

Netflix;

YouTube;

Twitter;

WhatsApp.

Примечательно, что в десятку не вошла соцсеть Instagram, которая в 2020 году занимала 9-е место. По сравнению с прошлым годом американский провайдер медийных услуг Netflix потерял два места, а соцсеть Twitter — одно.

Согласно с данными Cloudflare, TikTok впервые начал возглавлять чарты как самый посещаемый сайт в мире в феврале. Его популярность резко выросла в августе, после этого он, как правило, оставался на первом месте до конца года.

В сентябре ежемесячная аудитория TikTok превысила 1 млрд пользователей. Команда TikTok отмечает, что сервис "стал любимой частью жизни людей во всем мире", поскольку отличается способностью охватить миллионы людей из разных поколений, и выразила благодарность всем создателям видеоконтента.

TikTok постоянно внедряет новые функции и развивает проекты. В этом году на платформе продолжительность видеороликов увеличат в три раза.