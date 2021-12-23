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У Гренландії зафіксована аномально висока температура
23 декабря 2021 | 11:14
На півночі Гренландії зафіксована аномально висока температура для цієї пори року, максимальна температура в денні години зросла до +8,3 градусів по Цельсію.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Поки в Україні панують морози, на півночі Гренландії останніми днями навпаки спостерігалась аномально висока температура повітря. До прикладу, в одному з найпівнічніших міст на планеті Земля - Канак (Гренландія) - 21 грудня було побито температурний рекорд, адже максимальна температура в денні години зросла до +8,3", - йдеться у повідомленні.
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