У Гренландії зафіксована аномально висока температура

23 декабря 2021 | 11:14

На півночі Гренландії зафіксована аномально висока температура для цієї пори року, максимальна температура в денні години зросла до +8,3 градусів по Цельсію.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. "Поки в Україні панують морози, на півночі Гренландії останніми днями навпаки спостерігалась аномально висока температура повітря. До прикладу, в одному з найпівнічніших міст на планеті Земля - Канак (Гренландія) - 21 грудня було побито температурний рекорд, адже максимальна температура в денні години зросла до +8,3", - йдеться у повідомленні.



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