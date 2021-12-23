Депутат Сулима на Київщині продавав землю... на річці Дніпро

23 декабря 2021 | 18:32

Національна поліція України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо зміни цільового призначення земельних ділянок під Києвом та незаконного виділення їх у власність що призвело до тяжких наслідків.

Провадження відкрите за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Це порушення пов’язані зі зловживанням владою та службовим становищем, одержанням неправомірної вигоди службовою особою вчинені організованою групою, пише УНІАН.

Повідомляється, що в рамках кримінального провадження Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на низку земельних ділянок. Мова йде про заволодіння землею громади групою осіб. Згідно з матеріалами кримінального провадження, у складі організованої групи діє депутат Бориспільської ОТГ Дмитро Суліма. Він виступав першим номером у списку "Європейської солідарності" на виборах до Бориспільської ОТГ.

"Ми усяке бачили, але унікальність цієї справи в тому, що під Києвом, практично, вивели у приватну власність цілий ліс", – повідомив ЗМІ один зі слідчих у кримінальному провадженні.

Також журналісти навели слова працівника прокуратури. За його інформацією, злочинна група на чолі з депутатом Бориспільської ОТГ Дмитром Сулімою винайшла нову небезпечну злочинну схему. Підробляючи документи, вони оформляли й продавали неіснуючі земельні ділянки, які знаходяться прямо в руслі Дніпра. Пізніше, змінюючи русло річки, ці ділянки намивалися піском. Й оформлялися заднім числом. Така діяльність завдала значної екологічної шкоди.

За словами правоохоронців, слідство ще з’ясовує розмір завданих збитків групою осіб, яку очолював Дмитро Суліма.

"Ми проводимо перевірку й інших намивних ділянок на річці Дніпро й їх законність. По закінченню будемо розуміти розмах діяльності цієї злочинної групи й розмір шкоди, яку вона завдала громаді й екології Дніпра. Але зараз можемо говорити про десятки ділянок та мільйони збитків", – зазначають слідчі.

Сам Дмитро Суліма, а також Бориспільська організація "Європейської солідарності", список якої очолював депутат, поки що ситуацію не коментують.