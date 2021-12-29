ТЕМА

Азартные игры в Украине: все по-честному

29 декабря 2021 | 11:17 , Алексей Иванов

Гемблинг в Украине был запрещен с 2009 года. Не смотря на запрет число подпольных казино росло, должный контроль со стороны государства отсутствовал, госбюджет недосчитывался значительных поступлений. Закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” был принят Верховной Радой Украины 14 июля 2020 года, а 23 сентября подписан Президентом.


Для урегулирования и контроля за игорным бизнесом Закон среди прочего предусматривает создание Комиссии по регулированию букмекерских контор и игорных клубов - КРАИЛ. Организация является центральным органом исполнительной власти, регулирующим деятельность компаний-организаторов азартных игр и лотерейных розыгрышей. Деятельность КРАИЛ определяется Кабинетом Министров Украины.

Основной функцией Комиссии является реализация государственной политики по организации и проведению азартных развлечений, в проведении лотерейных розыгрышей, а также контроль за сферой азартных игр и лотерей. КРАИЛ в своей деятельности придерживается правил ответственной игры и контролирует лицензированные интернет казино на предмет выполнения требований Закона. 

КРАИЛ выполняет следующие функции:

  • внесение предложений в законопроекты, различные нормативные акты, связанные с игорным бизнесом;

  • издание нормативных актов в рамках своей компетенции и контроль выполнения изданных актов;

  • принятие решений, обязательных для исполнения организаторам азартных развлечений;

  • обращения в суд при необходимости;

  • создание комфортных условий организационно-экономического характера с целью привлечения финансов в игорный бизнес;

  • создание равенства игроков в сфере гемблинга;

  • сотрудничество с организациями других стран, занимающихся проведением азартных развлечений и лотерейных розыгрышей. 

Комиссия лицензирует:

  • наземные клубы;

  • виртуальные клубы;

  • интернет и офлайн букмекерские конторы;

  • заведения с игровыми автоматами;

  • онлайн покер клубы.

Главная задача регулятора - обеспечение игроков игрой в честных казино. 

Комиссия ведет реестр организаций игровых развлечений, которым она выдала лицензии. Реестр поможет выбрать заведения, безопасные для игроков. 

На портале casinozeus.com.ua можно ознакомиться с составом КРАИЛ и принципами ее работы. 

Здесь же можно найти список легальных заведений, которые имеют надежную репутацию и лицензированы КРАИЛ:

  1. Slots City Casino - щедрая бонусная политика, игровые автоматы от популярных брендов, удобный интерфейс, регулярные акции и турниры;

  2. Pari Match - пополнение депозита возможно в гривнах, казино работает в доменной зоне США;

  3. Cosmolot - казино регулярно занимается проведением квестов, турниров, лотерейных розыгрышей, настольных игр - спортивного покера;

  4. First Casino - щедрая бонусная программа, игровые автоматы в большом ассортименте от известных разработчиков, турниры с крупными призовыми фондами, джекпоты с внушительными розыгрышами;

  5. Vulkan - открытие новых перспектив для азартного заведения и игроков;

  6. FavBet - казино предлагает различный софт, настольные игры и игры на картах, лотерейные розыгрыши, ставки на любимые спортивные события, состязания в киберспорте;

  7. Gold Cup - казино имеет статус бестиражной государственной лотереи;

  8. Joker Casino - хороший ассортимент игровых развлечений, щедрая бонусная политика, отличная работа службы поддержки, гарантированные выплаты;

  9. VBet Casino - игровые аппараты и другие развлечения онлайн казино добавлены как дополнительный раздел;

  10. SlotoKing Casino - выгодные бонусы, турниры, политика лояльности, большой выбор слотов с высоким призовым фондом известных разработчиков софта.

Источник



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Долженко

Козаченько
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100