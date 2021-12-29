Азартные игры в Украине: все по-честному

29 декабря 2021 | 11:17 , Алексей Иванов

Гемблинг в Украине был запрещен с 2009 года. Не смотря на запрет число подпольных казино росло, должный контроль со стороны государства отсутствовал, госбюджет недосчитывался значительных поступлений. Закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” был принят Верховной Радой Украины 14 июля 2020 года, а 23 сентября подписан Президентом.

Для урегулирования и контроля за игорным бизнесом Закон среди прочего предусматривает создание Комиссии по регулированию букмекерских контор и игорных клубов - КРАИЛ. Организация является центральным органом исполнительной власти, регулирующим деятельность компаний-организаторов азартных игр и лотерейных розыгрышей. Деятельность КРАИЛ определяется Кабинетом Министров Украины.

Основной функцией Комиссии является реализация государственной политики по организации и проведению азартных развлечений, в проведении лотерейных розыгрышей, а также контроль за сферой азартных игр и лотерей. КРАИЛ в своей деятельности придерживается правил ответственной игры и контролирует лицензированные интернет казино на предмет выполнения требований Закона.

КРАИЛ выполняет следующие функции:

внесение предложений в законопроекты, различные нормативные акты, связанные с игорным бизнесом;

издание нормативных актов в рамках своей компетенции и контроль выполнения изданных актов;

принятие решений, обязательных для исполнения организаторам азартных развлечений;

обращения в суд при необходимости;

создание комфортных условий организационно-экономического характера с целью привлечения финансов в игорный бизнес;

создание равенства игроков в сфере гемблинга;

сотрудничество с организациями других стран, занимающихся проведением азартных развлечений и лотерейных розыгрышей.

Комиссия лицензирует:

наземные клубы;

виртуальные клубы;

интернет и офлайн букмекерские конторы;

заведения с игровыми автоматами;

онлайн покер клубы.

Главная задача регулятора - обеспечение игроков игрой в честных казино.

Комиссия ведет реестр организаций игровых развлечений, которым она выдала лицензии. Реестр поможет выбрать заведения, безопасные для игроков.

На портале casinozeus.com.ua можно ознакомиться с составом КРАИЛ и принципами ее работы.

Здесь же можно найти список легальных заведений, которые имеют надежную репутацию и лицензированы КРАИЛ:

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