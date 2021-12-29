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Пока СНБО непримиримо борется с ворами в законе, воры мочут друг-друга в клубах
29 декабря 2021 | 11:30
В Одессе вчера вечером произошла стрельба в бильярдном клубе «Арена», расположенном на Генуэзской улице. В результате стрельбы из пистолета один человек убит, один получил ранение в руку.
Думская сообщает, что убитый – Назир Алиев, преступный «авторитет» из окружения покойного «вора в законе» Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в прошлом году в Турции.
Задержанный стрелок – его земляк Шохраддин Гулиев. Источник издания в прокуратуре считает, что речь идет о переделе сфер влияния в криминальном сообществе Одессы.
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