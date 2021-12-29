почти треть украинцев пользуются кнопочными телефонами

Об этом заявила СЕО "Vodafone Украина" Ольга Устинова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"До сих пор смартфонами пользуются не все украинцы: 28% все еще пользуются кнопочными телефонами", — отметила Ольга Устинова.

Она подчеркнула, что достаточно большая часть людей пока не ощутили удобства пользования диджитализироваными сервисами от государства.