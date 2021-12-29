ТЕМА

почти треть украинцев пользуются кнопочными телефонами

29 декабря 2021 | 11:46

Несмотря на активный процесс диджитализации в Украине, 28% украинцев все еще пользуются кнопочными телефонами.


Об этом заявила СЕО "Vodafone Украина" Ольга Устинова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"До сих пор смартфонами пользуются не все украинцы: 28% все еще пользуются кнопочными телефонами", — отметила Ольга Устинова.

Она подчеркнула, что достаточно большая часть людей пока не ощутили удобства пользования диджитализироваными сервисами от государства.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

1 сентября. Шарики запустили...
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100