Бонусы до $180 000: Apple пытается удержать лучших инженеров от перехода в компанию Meta

29 декабря 2021 | 11:47

Apple предоставила необычные крупные бонусы на акции некоторым инженерам, чтобы удержать их от перехода к таким конкурентам, как Meta Platforms Inc, сообщает Bloomberg.

На прошлой неделе компания проинформировала ряд сотрудников, занимающихся проектированием микросхем, аппаратным обеспечением и отдельными группами ПО, о бонусах на акции Apple. Срок владения акциями составляет более четырех лет, что дает стимул оставаться в компании-производителе iPhone.

Бонусы, которые стали неожиданностью для тех, кто их получил, варьировались от 50 000 до 180 000 долларов. Многие инженеры получили акции на сумму около 80 000, 100 000 или 120 000 долларов. Эта программа не относится к публичным, поэтому представитель компании из Купертино от комментариев отказался.

Apple ведет войну талантов с компаниями в Кремниевой долине и за ее пределами, при этом Мета представляет собой особую угрозу, так как за последние несколько месяцев в нее перешли около 100 инженеров. Но Apple также переманивает ключевых сотрудников Meta.

Обе компании, вероятно, станут яростными соперниками в области гарнитур и умных часов с дополненной и виртуальной реальностью, и обе планируют крупные выпуски оборудования в течение следующих двух лет.

Выплаты не являются частью обычных компенсационных пакетов Apple, которые включают базовый оклад, акции и денежный бонус. Apple иногда награждает сотрудников дополнительными денежными премиями, но размер последних бонусов в на акции был нетипичным и удивительно своевременным. Их получили от 10% до 20% инженеров разных подразделений.

Бонусная программа вызвала недовольство некоторых сотрудников, которые не получили акции и считают, что процесс отбора был несправедливым. В этом году акции Apple выросли на 36%, в результате чего рыночная капитализация компании составила почти 3 триллиона долларов.

Между тем Meta активизировала усилия по переманиванию инженерных талантов из подразделений Apple, занимающихся дополненной реальностью, искусственным интеллектом, программным и аппаратным обеспечением. Гигант социальных сетей, который управляет Facebook, Instagram и WhatsApp, значительно повысил зарплату, поскольку пытается переориентировать внимание на оборудование и так называемую метавселенную. Утечка талантов затронула и другие области, в том числе команду Apple по созданию беспилотных автомобилей.

Некоторые сотрудники уволились после того, как Apple попыталась вернуть их в офис с удаленной работы. Мета и другие компании намерены быть менее строгими в таких требованиях.