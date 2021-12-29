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Дороже на 20%: украинские клиенты eBay теперь будут платить НДС
29 декабря 2021 | 11:51
Украинские пользователи популярного ecommerce-сервиса eBay должны добавить к своим услугам 20% налога на добавленную стоимость (НДС).
Такое письмо-предупреждение eBay разослал украинским клиентам. В компании отмечают, что это ноу-хау связано с тем, что в январе 2022 года вступает в силу так называемый закон о налоге на Google.
По информации компании, из-за изменения налогового регулирования eBay добавляет НДС к стоимости своих услуг.
Причем эта ставка будет применяться к каждой оплате услуги, которую будут производить украинские пользователи.
В то же время в компании подчеркивают, что это изменение никак не отразится на товарных объявлениях и пользователям площадки не придется ничего менять.
В компании советуют больше читать об этих изменениях в соответствующем разделе сайта поддержки.
Как сообщалось ранее, в июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, вводящий 20% НДС на онлайн-услуги, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям. По новым правилам, вводимым в этот закон, такие электронные услуги облагаются НДС (20%).
Напомним, в начале декабря 2021 года Google также разослала пользователям своих платных услуг в Украине письмо, где предупреждала о подорожании своих сервисов в связи с этим законом.
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