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"Новая почта" запускает авиакомпанию в апреле 2022 года
29 декабря 2021 | 11:57
Авиакомпания “Новой почты” Supernova Airlines планирует получить сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года.
Как сообщает avianews.com, наличие этого документа позволит новому авиаперевозчику приступить к полетам.
По информации издания, вначале парк Supernova Airlines будет иметь два самолета. Согласно украинским правилам, это является необходимым минимумом для прохождения сертификации согласно украинским правилам.
В "Новой почте" рассказали, что предварительное соглашение на поставку первого воздушного судна уже достигнуто, и компания продолжает переговоры о получении второго авиалайнера.
При этом почтовый оператор не называет тип самолета, который будет использовать Supernova Airlines.
Сразу после получения сертификата эксплуатанта Supernova Airlines начнет оформлять разрешения для полетов в Европу, США и Китай.
Первоначальная маршрутная сеть будет включать направления на Ближнем Востоке, после чего в нее включат города Европы.
"Основными направлениями Supernova Airlines станут США и Китай. Мы рассчитываем начать полеты туда в августе 2022 года", – заявили в "Новой почте".
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