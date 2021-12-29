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Кількість загиблих у Косівській лікарні зросла до чотирьох
29 декабря 2021 | 12:16
Ще троє людей постраждали, вони перебувають в Івано-Франківській обласній лікарні.
Унаслідок пожежі в реанімації Косівської центральної районної лікарні загинули четверо людей.
Про це з місця події повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук.
"Одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє – від пожежі", – уточнила голова Івано-Франківської облдержадміністрації.
Світлана Онищук додала, що ще троє людей – постраждали. Їх направили до Івано-Франківської обласної лікарні.
Увечері 28 грудня у ДСНС повідомили, що пожежа в лікарні виникла о 21:22. Вже о 22:00 її ліквідували. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів персонал евакуював 12 хворих.
На місці пожежі в палаті виявили двох загиблих хворих. Трьох хворих із сусідньої палати рятувальники передали медикам.
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