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Кількість загиблих у Косівській лікарні зросла до чотирьох

29 декабря 2021 | 12:16

Ще троє людей постраждали, вони перебувають в Івано-Франківській обласній лікарні.


Унаслідок пожежі в реанімації Косівської центральної районної лікарні загинули четверо людей.

Про це з місця події повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук.

"Одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє – від пожежі", – уточнила голова Івано-Франківської облдержадміністрації.

Світлана Онищук додала, що ще троє людей – постраждали. Їх направили до Івано-Франківської обласної лікарні.

Увечері 28 грудня у ДСНС повідомили, що пожежа в лікарні виникла о 21:22. Вже о 22:00 її ліквідували. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів персонал евакуював 12 хворих.

На місці пожежі в палаті виявили двох загиблих хворих. Трьох хворих із сусідньої палати рятувальники передали медикам.



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