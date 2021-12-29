Журналіст Гордон має найбільшу підтримку серед кандидатів у президенти з неполітичної сфери, – соцопитування

29 декабря 2021 | 12:18

У топі респондентів також Мосейчук, Портінков і Комаровський.

Якби в наступних виборах президента України серед кандидатів були відомі особистості, які не є політиками, то серед них найбільшу підтримку отримав би журналіст Дмитро Гордон. За нього "точно або ймовірно" проголосували б 15,5% респондентів опитування Центру Разумкова.

Лікар Євген Комаровський мав би 12%, а ведуча 1+1 Наталія Мосейчук – 11%.

За журналіста Віталія Портнікова віддали б голоси 11%, за телеведучого і журналіста Дмитра Комарова – 10%.

"У випадку, якщо лише з таких особистостей складатиметься список кандидатів у виборчому бюлетені президентських виборів, менше 30% респондентів змогли визначитися, за кого з них голосуватимуть. При цьому найбільше голосів отримав би журналіст Дмитро Гордон (9% серед усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)", – йдеться в дослідженні.

За Портінкова мають намір голосувати 20% тих, хто візьме участь і знає свій вибір, за Мосейчук – 12%, за лікаря Євгена Комаровського –10%, за журналіста Дмитра Співака – 8%, за журналіста-мандрівника Дмитра Комарова – 7%, за співака Олега Винника –4%, за спортсмена Василя Ломаченка – 4%, за письменника Леся Подерев’янського – 4%, за спортсмена Олександра Шовковського – 3%, за співачку Ольгу Полякову – 1%, за блогерку Софію Стужук – 0,2%.

При цьому 35% опитаних негативно поставилися до уявної перспективи, що всі наявні політичні сили та діючі політики України не можуть брати участі в управлінні державою. 25% оцінили це позитивно, 23% поставилися б до цього байдуже, а 17% — вагалися з відповіддю.

"Позитивне ставлення до цього представники різних вікових груп висловлюють майже однаковою мірою (від 23 до 28%), частка байдужих найбільша серед молоді віком менше 30 років (31%, в інших вікових групах — від 20% до 24%). Відповідно, серед молоді найменше них, хто поставився б до цього негативно (27,5%, в інших вікових групах — 36–37%)", – додали в дослідженні.

На запитання, кому українці можуть довірити представляти свої інтереси в суспільно-політичних процесах, якщо всі наявні політичні сили та діючі політики України не можуть брати участі в управлінні державою, респонденти найчастіше називали представників громадських організацій та активістів (28%). Представники місцевого самоврядування мають 25%, викладачі університетів, науковці – 23%, ветерани АТО/ООС, добровольці, військовослужбовці – 22,5%, волонтери – 18,5%.

Ще 12% назвали популярних журналістів, ведучих, акторів, митців, 11% — представників ІТ-індустрії, 11% — представників бізнесу. Найрідше – 3% – називали популярних блогерів, зірок соціальних мереж.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, чинний президент Володимир Зеленський лишається лідером серед кандидатів у всіх соцопитуваннях. Водночас у динаміці за два роки його підтримка впала найбільше, а також він уперше почав очолювати не лишей рейтинги, а й антирейтинги кандидатів.