Медиа-холдинг Рината Ахметова будет бороться за чистоту медиа с активистами Пинчука “Детектором медиа”

“Медиа Группа Украина” уверена, что гражданское общество заинтересовано в защите института свободы слова и независимых медиа в Украине. Мы считаем необходимым запустить ряд общих проектов для объединения усилий профессиональных журналистов и общественных активистов. Усилия, направленные на достижение общей цели, — развитие сильной, суверенной и независимой Украины.

Одним из первых таких проектов должно быть наше сотрудничество с независимой общественной организацией “Детектор медиа”, к которой мы обратились с просьбой проводить на регулярной основе независимый мониторинг контента канала-лидера рынка “Украина 24”, входящего в “Медиа Группы Украина”, а также основных украинских информационных телеканалов, как уже транслируемых, так и новых. В настоящее время стороны находятся в процессе финализации условий сотрудничества. Главный предмет мониторинга — поиск в эфире пророссийских/антизападных нарративов, фейковых новостей и сообщений без их опровержения модераторами ток-шоу, нарушений основных стандартов информационного вещания, касающихся внешней и внутренней политики, войны с Россией, оккупированных территорий. “Медиа Группа Украина” никак не будет вмешиваться в процесс мониторинга, его результаты будут открыто публиковаться без согласования или возможности для заказчика предварительно ознакомиться с ними.

Медиа Группа Украина убеждена, что помощь и рекомендации экспертов независимой общественной организации “Детектор медиа” помогут профессиональным журналистам обеспечивать высокое качество своего контента в интересах украинских зрителей. Журналисты сегодня не только защищают Украину на передовой информационной войне с российской дезинформацией, но делают это на фоне внутренних политических конфликтов, поэтому мы призываем всех участников рынка к единству и диалогу”.

Медиахолдинг “Медиа Группа Украина” объединяет национальный телеканал Украина, общенациональный информационный телеканал Украина 24, молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы “Футбол 1/2/3”, кроссплатформенный проект Vogue.UA и “ Новинную Группу Украина”, в которую входят мультимедийная платформа Сегодня — теленовости “Сегодня”, сайт segodnya.ua.

4 декабря 2021 г. на сайте американского аналитического центра Atlantic Council вышла статья ОО “Центр противодействия коррупции”. В нем говорится о канале “Украина 24”, который входит в “Медиа Группы Украина” бизнесмена Рината Ахметова.

Напомним, что 4 года назад Виктор Пинчук вошел в состав международного консультационного комитета Atlantic Council. В свою очередь, старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд вошел в состав наблюдательного совета банка “Кредит Днепр”, принадлежавшего на тот момент зятю Леонида Кучмы.

Авторы статьи заявили, что канал распространяет антизападную пропаганду и дискредитирует реформы в Украине. Причем, как говорится в материале, это делают и ведущие, и приглашенные гости.

7 декабря “Медиа Группа Украина” выпустила заявление, в котором призвала “прекратить раздор и споры и объединиться” — без уточнения, к кому именно обращается и что стало поводом.

“Свобода слова — одно из главных достижений украинского общества, гарантированное нам Конституцией. Но мы, украинцы, знаем, что свои права нужно защищать. Институт свободы слова именно сейчас нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене.

Сегодня мы должны прекратить раздор и споры и объединиться для защиты Украины. Телеканалы “Украина” и “Украина 24” всегда работали ради сильной, независимой Украины. Они являются той информационной площадкой, где могут быть услышаны и найти понимание представители разных политических сил. В час исторических испытаний и вполне возможной внешней агрессии со стороны России мы считаем своей миссией оставаться именно такой площадкой, которая объединит даже бывших оппонентов ради защиты соборной, независимой, демократической Украины”, — сообщалось в заявлении.