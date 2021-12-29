Порошенко у другому турі за кількістю підтримки наздогнав Зеленського, – опитування

29 декабря 2021 | 15:12

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, у першому турі найбільшу кількість голосів набрав би Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився із кандидатом, йдеться в опитуванні соціологічної служби Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва.

За Петра Порошенка готові голосувати 16%, Юлію Тимошенко хочуть підтримати 10%, Юрія Бойка – 9%, Дмитра Разумкова – 9%, Ігоря Смешка – 6%, Євгенія Мураєва – 6%, Володимира Гройсмана – 5%, Сергія Притулу – 3%, Олега Ляшка – 2%, Руслана Кошулинського – 2%, Анатолія Гриценка – 2%, Віталія Кличка – 1%.

"Порівняно з листопадом 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Д. Разумкова (з 5,5% до 7% серед усіх опитаних) та Є. Мураєва (з 4% до 5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився", – йдеться у результатах опитування.

У разі виходу в другий тур Володимира Зеленського і Петра Порошенка обидва кандидати мали б шанси отримати по 50% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився з кандидатом.

"Порівняно з листопадом 2021 року підтримка цих двох кандидатів у разі їх протистояння у другому турі на статистично значущому рівні не змінилася, однак, порівняно з результатами аналогічного опитування, що проводилося у наприкінці липня-на початку серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, знизилася з 28% до 23% серед усіх опитаних), а частка тих, хто готовий голосувати за П. Порошенка, зросла з 17% до 23%", – зазначили в дослідженні.

В парі Зеленський-Бойко чинний президент міг би набрати 63%, Бойко – 37%. Порівняно з листопадом 2021 електоральна підтримка В. Зеленського у цій парі кандидатів у другому турі знизилася з 29% до 26% серед усіх опитаних, підтримка Ю. Бойка – не змінилася.

У разі виходу в другий тур Зеленського і Разумкова за чинного главу держави проголосували б 44%, за Разумкова – 56%.

"Порівняно з результатами опитування, що проводилося у листопаді 2021 р., частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, статистично значуще не змінилася (у листопаді вона становила 3% серед усіх опитаних), тоді як частка тих, хто готовий голосувати за Д. Разумкова, зросла з 25% до 30% серед усіх опитаних", – зазначили в результатах.

У разі виходу до другого туру В. Зеленського і Ю. Тимошенко за В. Зеленського проголосували би 53,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Тимошенко – 46,5%.

У разі виходу до другого туру Петра Порошенка і Дмитра Разумкова за Д. Разумкова проголосували би 33% усіх опитаних або 61% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за П. Порошенка – відповідно 19% і 39%.

Фото: Центру Разумкова спільно з Фондом Демократичні ініціативи імені І. Кучеріва

Опитування проводилося з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Центру Разумкова, якби в наступних виборах президента України серед кандидатів були відомі особистості, які не є політиками, то серед них найбільшу підтримку отримав би журналіст Дмитро Гордон.