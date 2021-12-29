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Сергій Лєщєнко знов наглядатиме за Укрзалізницею

29 декабря 2021 | 20:00

Кабінет міністрів на засіданні 29 грудня затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради "Укрзалізниці". Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр Ukraine Rail Monitoring.


Так, незалежними членами наглядової ради стануть: Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновські та Гепард Хафер.

Від держави до наглядової ради пройшли: Сергій Лещенко, С.В. Москаленко та Давід Ломджарія.

Депутат Олексій Гончаренко раніше також повідомив у своєму Telegram-каналі, що Кабмін затвердив переможців конкурсу до наглядової ради УЗ.

Оновлено. Лещенко підтвердив, що повертається до наглядової ради УЗ. В ефірі телеканалу "4-й" він розповів, що йому зменшать заробітну плату вдвічі, про що він сам попросив.

"Що стосується оплати праці, то я теж радісно повідомляю, що мій заклик зменшити зарплати членам наглядової ради було почуто. Члени наглядової ради будуть отримувати на 50% менше, ніж вони отримували в попередньому скликанні",- сказав Лещенко.



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