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Байден 30 грудня проведе переговори з Путіним, - CNN
29 декабря 2021 | 20:01
За даними видання, про розмову попросила російська сторона.
У четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє CNN з посиланням на прессекретарку Ради національної безпеки США Емілі Хорн.
За її словами, Путін попросив Байдена про дзвінок, і той погодився, оскільки "вважає, що коли йдеться про Росію, прямий діалог між лідером і лідером не замінить ніщо".
"Адміністрація Байдена продовжує вести активну дипломатичну роботу з нашими європейськими союзниками і партнерами, консультуючись і координуючи загальний підхід у відповідь на нарощування Росією військової потужності на кордоні з Україною", - додала вона.
Нагадаємо, переговори Путіна і Байдена відбулася 7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Через два дні з президентом США поговорив Володимир Зеленський. Він розповів, що Путін запевнив Байдена, що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України.
12 грудня в Кремлі анонсували нові переговори Путіна і Байдена.
На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами.
Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія-НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число.
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