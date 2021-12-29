ТЕМА

Байден 30 грудня проведе переговори з Путіним, - CNN

29 декабря 2021 | 20:01

За даними видання, про розмову попросила російська сторона.


У четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє CNN з посиланням на прессекретарку Ради національної безпеки США Емілі Хорн.

За її словами, Путін попросив Байдена про дзвінок, і той погодився, оскільки "вважає, що коли йдеться про Росію, прямий діалог між лідером і лідером не замінить ніщо".

"Адміністрація Байдена продовжує вести активну дипломатичну роботу з нашими європейськими союзниками і партнерами, консультуючись і координуючи загальний підхід у відповідь на нарощування Росією військової потужності на кордоні з Україною", - додала вона.

Нагадаємо, переговори Путіна і Байдена відбулася 7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Через два дні з президентом США поговорив Володимир Зеленський. Він розповів, що Путін запевнив Байдена, що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України.

12 грудня в Кремлі анонсували нові переговори Путіна і Байдена.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія-НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

Гимнаст на подажу.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100