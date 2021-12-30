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На Сумщині псевдофельдшер уколов пенсіонерам снодійне під виглядом "ковід-вакцини" і пограбував їх
30 декабря 2021 | 09:03
Чоловіка засудили до 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.
У Сумській області місцевого жителя, який під виглядом вакцини вколов пенсіонерам снодійне та пограбував їх, засудили до семи років шести місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.
Про це повідомила пресслужба прокуратури.
Суд визнав чоловіка винним у розбійному нападі, підпалі будинку пенсіонерів та викраденні документів (ч.3 ст.187, ч.2 ст.94, ч.1 ст.357 Кримінального кодексу).
"У травні 2021 року в с. Озаричах Конотопського району до будинку пенсіонерів прийшов чоловік, який представився фельдшером і запропонував їм вакцинуватися проти COVID-19, оскільки вони перебувають у зоні ризику. Господарі будинку погодилися, але "фельдшер" замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне. Чоловік почекав, доки вони заснуть, і став шукати в їхніх речах гроші та інші цінності. Коли 79-річна жінка прийшла до тями, нападник став завдавати їй ударів і вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він забрав мобільний телефон і банківську картку. А втікаючи підпалив веранду, щоб у такий спосіб приховати свій злочин", - ідеться у повідомленні.
Пенсіонерам вдалося самостійно загасити пожежу та викликати поліцію.
Згодом було встановлено, що чоловік готувався до злочину заздалегідь: у нього було знайдено записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци.
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