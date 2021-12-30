CША оставила России огромный привет в Средиземном море

30 декабря 2021 | 09:19

США оставят в Средиземном море группу военных кораблей, включая авианосец USS Harry S. Truman, из-за скопления войск России на границах Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Пентагоне.

По данным источника издания, авианосец и пять сопровождающих кораблей должны были идти на Ближний Восток. Однако министр обороны США Ллойд Остин приказал группе остаться в Средиземном море на фоне российской эскалации у границ Украины.

По словам источника, размещение группы кораблей с авианосцем USS Harry S. Truman демонстрирует необходимость военного присутствия в Европе.

«Это необходимо, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе», – добавил собеседник журналистов.

По данным неправительственного Военно-морского института США, по состоянию на 27 декабря USS Harry S. Truman находился в Ионическом море, между берегами Италии и Греции.