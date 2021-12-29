ТЕМА

"Ватных" рупоров стало меньше: закрыты три канала Медведчука

29 декабря 2021 | 20:22

Зеленский ударил по медиаимперии кума Путина.


Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении компаний, аффилированных с окружением Виктора Медведчука, кума президента России Владимира Путина.  

Соответствующий указ №684/2021 опубликован на сайте украинского президента.

Санкции ввели против трех юридических лиц, которые контролируют медиаресурсы Перший незалежний и UkrLive – ООО «Медиахолдинг Новини», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепростир».

Санкции содержат блокировку активов, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на использование радиочастот, а также запрет на ведение финансовой дейтельности и бизнеса в стране.

Ограничения вводятся на пять лет.



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