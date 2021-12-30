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Неадекват Саакашвили встретит НГ не в госпитале, а в тюрьме

30 декабря 2021 | 17:38

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили переведен в тюрьму города Рустави из военного госпиталя, где он проходил реабилитацию после голодовки.


Сегодня после полуночи машины пенитенциарной службы Минюста Грузии были замечены у медицинского учреждения в Гори. Примерно к трем часам ночи они появились на территории руставской тюрьмы.


«Они пробрались ночью и попросту выкрали больного человека из госпиталя. Наш источник информации был тем же, что и у вас – это местное население», — сказал в эфире телеканала «Формула» адвокат Шота Тутберидзе.

У тюрьмы также собрались сторонники третьего президента, лидеры крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».

Осужденный Михеил Саакашвили переведен в учреждение №12 в полном соответствии с законом. Об этом говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.

«В связи с высоким общественным интересом уточняем, что 30 декабря этого года осужденный/обвиняемый Михеил Саакашвили был переведен из Военного госпиталя имени Георгия Абрамишвили министерства обороны в пенитенциарное учреждение №12 в полном соответствии с законом», — заявили в Пенитенциарной службе.

Грузия online



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