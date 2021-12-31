Бій Усик - Джошуа визнано подією року в світі бокс

31 декабря 2021 | 09:02

У тому бою українець виборов чотири чемпіонські пояуси.

Авторитетне видання The Ring визнало бій Олександра Усика (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) головною подією року у світі боксу.

Боксери в поєдинку оскаржили титули WBA, WBO, IBО та IBF. Українець зумів перемогти титулованого британця, повернувши чемпіонські пояси в суперважкій вазі в Україну.

Показово, що цей бій у номінації обійшов такі поєдинки, як Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс, Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер-3, Сауль Альварес – Калеб Плант і Теренс Кроуфорд – Шон Портер.

Нагадаємо, що Джошуа активував пункт у контракті про обов'язковий реванш. Очікується, що друга зустріч Усик – Джошуа відбудеться навесні 2022 року.