ТЕМА

На двух островах Киева одновременно сгорели два здания

04 января 2022 | 13:42

В столичном Гидропарке втретье горело здание спасстанции, на Трухановом острове - ресторан ЮБК, построенный самозахватом на территории центрального пляжа.


В Киеве на Трухановом острове вчера вечером случился пожар в развлекательном комплексе "Южный берег Киева" (ЮБК).

Вызов поступил около 23:30. Площадь пожара достигла 600 квадратов. По состоянию на 00:20 возгорание удалось локализовать.
 



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