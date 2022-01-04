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На двух островах Киева одновременно сгорели два здания
04 января 2022 | 13:42
В столичном Гидропарке втретье горело здание спасстанции, на Трухановом острове - ресторан ЮБК, построенный самозахватом на территории центрального пляжа.
В Киеве на Трухановом острове вчера вечером случился пожар в развлекательном комплексе "Южный берег Киева" (ЮБК).
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