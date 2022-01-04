На двух островах Киева одновременно сгорели два здания

В Киеве на Трухановом острове вчера вечером случился пожар в развлекательном комплексе "Южный берег Киева" (ЮБК). Вызов поступил около 23:30. Площадь пожара достигла 600 квадратов. По состоянию на 00:20 возгорание удалось локализовать.

В столичном Гидропарке втретье горело здание спасстанции, на Трухановом острове - ресторан ЮБК, построенный самозахватом на территории центрального пляжа.