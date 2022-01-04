|
Экс-глава “Нафтогаза” допустил возможность несанкционированного отбора Украиной транзитного газа
04 января 2022 | 15:52
Экс-глава “Нафтогаза” Андрей Коболев опубликовал в “Зеркале недели” крайне мрачную статью о газовых перспективах Украины на эту зиму. По его прогнозам, Украина с большой долей вероятности будет вынуждена начать несанкционированный отбор российского газа, который идёт транзитом через нашу страну.
В статье бывший глава “Нафтогаза” изложил следующие тезисы:
В возможность договориться в нынешних условиях с россиянами о прямых поставках газа Коболев не верит. “К россиянам можно относиться как угодно, но слабостью ума в газовых вопросах они не страдают. Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать”, — прогнозирует экс-глава “Нафтогаза”.
также читайте
[06.01.2022]
[04.01.2022]
[04.01.2022]
|
по теме
Російські акції впали на тлі подій в Казахстані
06. 01. 2022 | 13:01
Ринок акцій РФ у середу скоригувався вниз під тиском фіксації прибутку гравцями після зростання початку року, а також на тлі геополітичної напруги через протести в Казахстані, повідомляє "Интерфакс".
Казахстан обвалил курс Биткоина
06. 01. 2022 | 12:59
Стоимость криптовалюты биткоин на утро 6 января составляет $42 тысячи, хотя за сутки до этого за нее давали $46,3 тысячи. Об этом свидетельствуют данные платформы CoinGecko, которая дает обзор криптовалютного рынка.
Поліція вибила гроші КМ на підвищення зарплат
06. 01. 2022 | 12:50
З січня 2022 року поліцейським мають підвищити зарплати, насамперед - патрульним, спецпризначенцям і поліцейським, які несуть службу в зоні операції Об'єднаних сил, повідомляє Українська правда.
КНДР заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети
06. 01. 2022 | 10:54
Штрафные баллы за нарушения ПДД — в Раде предлагают внедрить новую систему
06. 01. 2022 | 10:48
Народные депутаты из фракции "Слуга народа" внесли в Раду законопроект, который предусматривает начисление штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Документ зарегистрирован на сайте парламента под номером 6502.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»