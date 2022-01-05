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МВД без Авакова: вкус к деньгам не проходит, реформы не начинаются
05 января 2022 | 08:01 , Олег Ельцов. ТЕМА
Плач и стон разносятся по коридорам МВД: денег не дали!! Как жить с бюджетом на уровне прошлого года (добавили всего 0,9%)?.. А ведь как жили, как осваивали бюджетные средства… Каждый год – на 25-28% больше предыдущего! И это – на фоне остановившегося роста ВВП и, что греха таить: ежегодной деградации правоохранительной системы.
В защиту осиротевшей системы выступил экс-министр МВД Аваков. Нацгвардию придётся сократить на 2000 человек, в МЧС технику закупать не на что, в полиции грянет отток кадров – граждан защищать будет некому. Жжёт глаголом Арсен Борисович, рубит правду-матку! И ведь возразить нечего. Но есть вопросы, на которые экс-министр не отвечает.
А все минувшие годы кто-то защищал граждан как должно, текучки не было, гордость реформаторов МВД – патрульная полиция не растеряла свою привлекательность? Нет, развал МВД начался давно, а его финальной стадией стала фальшивая «реформа МВД». И финансирование в бюджете-2022 – лишь логичная оценка работы монстра, который деградировал долгие семь лет под управлением команды Авакова.
С неожиданным уходом с должности лжереформатора принципиально ничего не поменялось. Министр ушел, за ним последовали несколько руководителей, но в целом аваковские кадры и методы их работы не пострадали. Сегодня Арсен Борисович взывает: если финансирование не будет пересмотрено, если не выделят миллионы на повышение зарплат – система рухнет. А она рушится уже не первый год. А ведь как прекрасно было совсем недавно: смертоубийство в Княжичах – спустили на тормозах, изнасилования и пытки в райуправлении Кагарлыка и не только – министр пообещал разогнать весь личный состав, да быстро запамятовал про обещание. Ох, сколько всего было за эти годы! Битые-перебитые «Приусы», отсутствие патрулей там где надо и присутствие где не надо, взятки, крышевания, пытки…
Зато как все было прекрасно в финансовом плане: каждый год – рост финансирования на четверть, закупки новых гибридов-«Аутлендеров» взамен убитых «Приусов», десятки новеньких французских вертолетов, бюджетные миллионы, потраченные на неэффективную систему фотофиксации, подготовка к массовой закупке самых дорогих на рынке электрошокеров…
Одна беда: нет денег на бензин для дорогущих авто, срок службы которых – как у танка на поле боя, а соответственно – отсутствие патрулей на улицах, при фиксации ДТП, неспешное прибытие на места преступлений, а то и полное игнорирование вызовов от пострадавших. А еще – системное нерегистрирование заявлений граждан во благо улучшения статистики, а еще – крышевание уличных торговцев повсеместно…. Причем, крышевание превысило все разумные пределы, оставив далеко позади масштабы коррупции «нереформированной» милиции предшественников. Шутка дело: впервые со времен министра Кравченко на тротуарах и в переходах рядом с торговцами салом и петрушкой не таясь угнездились продавцы подакцизным товаром – фальсификатом табачных изделий, произведенным в ОРЛДО!
Экс-министр пугает: низкие зарплаты подтолкнут личный состав к поиску противозаконных «надбавок» к зарплатам. А почему же ежегодный рост финансирования в прошлые годы не удержал личный состав от поисков самого бессовестного и неприкрытого коррупционного «приработка»? Что мешало Авакову на протяжении семи лет руководства ведомством при невиданном росте финансирования и грандиозном доверии общества поломать старые коррупционные схемы, реформировать структуру и заставить ее работать, а не зарабатывать? Думаю, нынешнее финансовое охлаждение граждан и законодателей к структуре МВД – заслуженный результат семилетнего руководства старожилом Кабмина.
Все долгие годы при Авакове структура стабильно деградировала, наращивая бюджет и нарабатывая коррупционные схемы. Тем временем с улиц окончательно исчезли патрули. Что любопытно: уличного и бытового смертоубийства не случилось. Украинцы доказали: народ мы тихий, способны держать себя в рамках и не озвереть даже без тени сержанта за спиной. Так нужно ли нам тратить лишние деньги на вертолеты и самые лучшие электрошокеры, как заявил мне однажды советник министра? Конечно, граждан печалит тот факт, что наркоторговлю крышуют менты и жаловаться некуда, что проститутки по-прежнему платят обновленной полиции, что квартирные воры трудятся под «крышей» правоохранителей, а уличные торговцы платят коррупционный налог на «премии» райуправлениям полиции.
Но полиция, в отличие от граждан, этого не замечает. И при Авакове и при Монастырском там ратуют за одно: повышение зарплат, увеличение штрафов, расширение полномочий. Но за увеличение финансирования следует отчитаться увеличением эффективности работы и раскрываемости, но не за счет игр со статистикой. А увеличение штрафов и суровости наказания за нарушения – путь к росту взяток, а не к снижению уровня преступности. И разрешение бить граждан электрошокерами (естественно – самыми дорогими) – это нужно заслужить, положив конец системным нарушениям прав граждан, отучившись пытать, насиловать и убивать соотечественников.
Что любопытно: смена Авакова на Монастырского не привела к принципиальным переменам. Из МВД продолжают нестись мольбы о повышении зарплат и праве зарабатывать на штрафах за нарушения ПДД. А ведь всем прекрасно известно, что нужно делать, дабы не доить госбюджет, при этом повысив эффективность всей системы и добившись роста зарплат.
Повторю для министра Монастырского то, что он и без меня знает.
Если сделать хотя бы часть из предложенного, в МВД сразу найдутся деньги на повышение зарплат, а граждане отметят усилия тех, кто призван защищать их права за их налоги.
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