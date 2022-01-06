ТЕМА

Есть идея уволить главу МВД Монастырского

06 января 2022 | 10:45

Сотрудники Национальной полиции зарегистрировали электронную петицию об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.


Об этом свидетельствует соответствующая петиция, зарегистрированная в разделе "Петиции" на сайте Президента.

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Петиция подана 30 декабря 2021 года.

"От имени сотрудников Национальной полиции и членов их семей требуем принять к рассмотрению вопрос об увольнении с должности министра внутренних дел Монастырского Дениса Анатольевича как чиновника, не отстаивающего права на достойное материальное положение сотрудников Нацпола... Нагло игнорирует обращения от работников министерства. В настоящее время сотрудники Национальной полиции находятся на грани выживания, что в дальнейшем может привести к катастрофе в сфере правоохранительной деятельности", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции является Роман Башенко.

На данный момент петиция собрала 6 885 голосов из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.

Сбор подписей под петицией продолжается, осталось 85 дней.



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