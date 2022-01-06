|
Есть идея уволить главу МВД Монастырского
06 января 2022 | 10:45
Сотрудники Национальной полиции зарегистрировали электронную петицию об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Об этом свидетельствует соответствующая петиция, зарегистрированная в разделе "Петиции" на сайте Президента.
Петиция подана 30 декабря 2021 года.
"От имени сотрудников Национальной полиции и членов их семей требуем принять к рассмотрению вопрос об увольнении с должности министра внутренних дел Монастырского Дениса Анатольевича как чиновника, не отстаивающего права на достойное материальное положение сотрудников Нацпола... Нагло игнорирует обращения от работников министерства. В настоящее время сотрудники Национальной полиции находятся на грани выживания, что в дальнейшем может привести к катастрофе в сфере правоохранительной деятельности", - говорится в тексте петиции.
Автором петиции является Роман Башенко.
На данный момент петиция собрала 6 885 голосов из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.
Сбор подписей под петицией продолжается, осталось 85 дней.
также читайте
[04.01.2022]
[04.01.2022]
[04.01.2022]
|
по теме
Російські акції впали на тлі подій в Казахстані
06. 01. 2022 | 13:01
Ринок акцій РФ у середу скоригувався вниз під тиском фіксації прибутку гравцями після зростання початку року, а також на тлі геополітичної напруги через протести в Казахстані, повідомляє "Интерфакс".
Казахстан обвалил курс Биткоина
06. 01. 2022 | 12:59
Стоимость криптовалюты биткоин на утро 6 января составляет $42 тысячи, хотя за сутки до этого за нее давали $46,3 тысячи. Об этом свидетельствуют данные платформы CoinGecko, которая дает обзор криптовалютного рынка.
Поліція вибила гроші КМ на підвищення зарплат
06. 01. 2022 | 12:50
З січня 2022 року поліцейським мають підвищити зарплати, насамперед - патрульним, спецпризначенцям і поліцейським, які несуть службу в зоні операції Об'єднаних сил, повідомляє Українська правда.
КНДР заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети
06. 01. 2022 | 10:54
Штрафные баллы за нарушения ПДД — в Раде предлагают внедрить новую систему
06. 01. 2022 | 10:48
Народные депутаты из фракции "Слуга народа" внесли в Раду законопроект, который предусматривает начисление штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Документ зарегистрирован на сайте парламента под номером 6502.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»