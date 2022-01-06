КНДР заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети

06 января 2022 | 10:54

Снаряд пролетів 700 кілометрів і точно влучив у ціль.

Північна Корея заявила про успішні випробування надзвукової ракети. Їх провели в середу, 5 січня.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

За даними агентства, снаряд пролетів 700 кілометрів і точно влучив у задану ціль. Лідер КНДР Кім Чен Ин не був присутнім на випробуваннях.

Напередодні південнокорейські військові заявили, що КНДР запустила невідомий снаряд у бік Японського моря. За інформацією берегової охорони Японії, КНДР запустила балістичну ракету, дальність її польоту становить близько 500 кілометрів.

У зв’язку з інцидентом Рада національної безпеки Південної Кореї зібралася на екстрене засідання. Члени ради закликали КНДР повернутися за стіл переговорів, зазначивши, що пуск був здійснений "у той час, коли вкрай важливе значення має стабільність усередині країни та за кордоном".

Міністерство закордонних справ Японії також повідомило, що міністри закордонних справ та оборони 7 січня проведуть переговори з американськими колегами для обговорення питань безпеки.

Нагадаємо, це був перший запуск снаряда з території Північної Кореї із жовтня минулого року, коли КНДР випробувала балістичну ракету з підводного човна. Після цього Сполучені Штати закликали Північну Корею зупинити ракетні випробування і відновити переговори.

Перед цим Північна Корея здійснила ще чотири випробування різних типів ракет, зокрема нової зенітної ракети, а також – гіперзвукової. Багато західних країн різко засудили ці випробування.

Північна Корея перебуває під санкціями США та ООН через свою ракетну та ядерну програму і майже повністю ізольована на світовій арені. Минулого тижня Лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв на зборах правлячої партії, що країна "продовжить зміцнювати свій військовий потенціал".