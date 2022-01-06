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Казахстан обвалил курс Биткоина
06 января 2022 | 12:59
Стоимость криптовалюты биткоин на утро 6 января составляет $42 тысячи, хотя за сутки до этого за нее давали $46,3 тысячи. Об этом свидетельствуют данные платформы CoinGecko, которая дает обзор криптовалютного рынка.
Биткоин за сутки подешевел на 9% на фоне отключения интернета во время массовых протестов в Казахстане. Это связано с тем, что в стране находится большое количество майнеров, которые генерируют валюту из своих домов или даже на предприятиях.
В частности, в 2021 году в Казахстан переехали многие майнеры из Китая. Их привлекает недорогое электричество. В результате майнеры рассчитывают получить большую прибыль от операций с криптовалютой.
Однако беспорядки в стране могут повлиять на эту сферу их деятельности. Перебои с интернетом и отток майнеров грозит привести к снижению хешрейта биткоина. В результате этой нестабильной ситуации курс криптовалюты значительно снизился.
Ранее в Казахстане возник кризис в связи с избыточным потреблением электроэнергии — это связано с массовым майнингом криптовалюты. Оператор электросетей Казахстана KEGOC заявил, что начнет нормировать электроэнергию для 50 зарегистрированных майнеров, так как их деятельность привела к кризису энергосистемы. Оператору уже приходилось включать режим аварийного отключения на трех электростанциях.
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