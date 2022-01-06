Російські акції впали на тлі подій в Казахстані

06 января 2022 | 13:01

Ринок акцій РФ у середу скоригувався вниз під тиском фіксації прибутку гравцями після зростання початку року, а також на тлі геополітичної напруги через протести в Казахстані, повідомляє "Интерфакс".

При цьому була проігнорована нафта, що подорожчала (Brent перевищила $81 за барель); індекси МосБіржі та РТС втратили все зростання з початку року. Зросли акції "Русал" за цінами на алюміній, що досягли $2925 за тонну (+3%).

За підсумками основних торгів індекс МосБіржі становив 3815,05 пункту (-1,5%), індекс РТС – 1586,2 пункту (-2,2%); ціни більшості "блакитних фішок" на Московській біржі впали близько 3,9%. Долар виріс до 75,77 російського рубля (+0,41 рубля).

Подешевшали розписки OZON (-3,9%), TCS Group (-3,8%), акції "АЛРОС" (-3,5%), Московської біржі (-2,6%), "Сбербанк" (-2,4%) та -2,2% "прєфи"), ПАТ "Полюс" (-2,2%), "Газпром" (-2,1%), "Татнафти" (-2%), "НОВАТЕКу" (-2% ), АФК "Система" (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), ВТБ (-1,6%), "Аэрофлот" (-1,5%), "Яндекс" (- 1,4%), Polymetal (-1%), "ЛУКОЙЛ" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "Інтер РАТ" (-0,7%), "Сургутнефтегаз" (-0,5% та -1,1% "префи"), "НЛМК" (-0,4%) , "Северсталь" (-0,4%), "МТС" (-0,1%), "Магніта" (-0,1%).