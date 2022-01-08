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сЬОГОДНІ ЗАПАЛАЛИ ДВІ ЦЕРКВИ

08 января 2022 | 15:40

Сьогодні зранку загорівся купол церкви Успіння Пресвятої Богородиці (УПЦ) у селі Григорівка Обухівського району на Київщині. Рятувальники встановили, що горить перекриття храму по всій площі – 48 квадратних метри. О 08:30 пожежу було локалізовано, а 09:13 – її ліквідували. Загиблих та потерпілих не виявлено.


 

 

Фото: dsns.gov.ua

 

На Львівщині загорілася дерев’яна дзвіниця церкви Св. Параскеви Тирнівської у с. Коростів Стрийського району.

Церква належить Українській греко-католицькій церкві, збудована 1858 року є архітектурною пам’яткою національного значення.

Вогонь локалізували о 08:21, а 08.54 – погасили.

Полум’я знищило покрівлю на площі 30 кв м, перекриття на площі 20 кв м, стіни на площі 24 кв м та церковну атрибутику.



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