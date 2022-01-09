Российский боксер умер в больнице спустя 11 дней после нокаута

09 января 2022 | 08:54

Арест Саакян пропустил удар в голову в бою 26 декабря в Тольятти и оказался в коме с отеком головного мозга

Российский боксер Арест Саакян скончался в больнице спустя 11 дней после поединка в Тольятти, сообщила в Instagram сестра спортсмена Светлана Петросян.



Бой с участием 26-летнего Саакяна прошел 26 декабря и завершился нокаутом. Саакян пропустил удар в голову от Игоря Семернина и был госпитализирован с отеком головного мозга. Боксер скончался, не приходя в сознание.