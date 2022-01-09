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Российский боксер умер в больнице спустя 11 дней после нокаута
09 января 2022 | 08:54
Арест Саакян пропустил удар в голову в бою 26 декабря в Тольятти и оказался в коме с отеком головного мозга
Российский боксер Арест Саакян скончался в больнице спустя 11 дней после поединка в Тольятти, сообщила в Instagram сестра спортсмена Светлана Петросян.
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