США поставит Украине ПЗРК "Стингер" в рамках нового пакета военной помощи

09 января 2022 | 08:57

"Стингеры" помогут ВСУ противостоять российским вертолетам, БПЛА и прочей военной технике. На следующей неделе администрация президента США проведет переговоры с РФ. Пока неизвестно, готов ли Кремль обсуждать возможность контроля за вооружением. Представители США заявляют, что о каком-либо значимом прогрессе в переговорах будет невозможно говорить, пока Россия не уберет свой многочисленный военный контингент от границ Украины. Об этом сообщает NBC News.

Администрация Байдена угрожает Кремлю беспрецедентными санкциями, если РФ попытается предпринять военные действия в отношении Украины и захватить новые территории. Также США говорит о планах расширить военную помощь Украине. Сейчас готовится новый пакет военной помощи в дополнение к той, которая уже оказывается.

Сообщается, что администрация Байдена ведет переговоры с другими представителями Североатлантического альянса о поставках Украине ПЗРК "Стингер". Об этом сообщают бывшие и действующие официальные лица США. Представители украинской стороны считают, что "Стингеры" помогут ВСУ бороться с российскими вертолетами и БПЛА.

ПЗРК "Стингер"

Переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер" может использоваться для поражения воздушных целей на низкой высоте: самолетов, вертолетов и беспилотников. ПЗРК разработан корпорацией "General Dynamics" и состоит на вооружении армии США с 1981 года.

Возможность диалога

Вместе с тем, официальный Вашингтон также пытается искать возможность диалога с Кремлем. В любых переговорах относительно размещения войск в Центральной и Восточной Европе должно приниматься в расчет мнение этих страны, в т.ч. участников НАТО. Об том заявляет американский дипломат Уильям Тейлор, который до января 2020 года был временным поверенным США в Украине. "Мы обсуждаем шаги, которые бы гарантировали, что ни одна из сторон не попытается вторгнуться на территорию другой", — сазан Тейлор.

Среди таких возможных мер может быть обмен информацией относительно военных учений в важных регионах и размещение наблюдателей на таких учениях. Если переговоры окажутся успешными, возможно, стороны будут сотрудничать в духе договора ДОВСЕ, который ранее действовал между странами Запада и Советским блоком. Этот договор предусматривал, что Вашингтон и Москва должны сообщать друг другу о передвижении военных подразделений и военной техники. По мнению экспертов, такое соглашение помогло предотвратить конфликт в конце Холодной войны.

Ранее Фокус сообщал, что американское издание New York Times предупреждает о том, что российские войска окружили Украину с трех сторон и готовятся к вторжению. На севере Украины может быть открыт еще один фронт. Источники NYT утверждают, что, таким образом, войска РФ могут быть оттянуты, чтобы нацелиться на Киев.