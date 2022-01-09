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РФ збирається визнати незалежність ЛНР\ДНР

09 января 2022 | 08:55

Комуністична партія Росії підготувала проект ухвали про визнання незалежності терористичних "ДНР" і "ЛНР" і має намір внести його на розгляд Державної Думи РФ найближчим часом, повідомляє Ділова столиця.


Про це заявив депутат Держдуми від КПРФ Казбек Тайсаєв, повідомляє "ДС".

"КПРФ вже підготувала проєкт, за аналогією з Південною Осетією та Абхазією, визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР", — сказав він.

За словами Тайсаєва, документ буде розглянуто та прийнято вже найближчим часом.

Депутат при цьому наголосив, що альтернативи Мінським угодам немає.

"Але та фашистська влада, яка є в Києві, робить все, щоб не реалізувати це завдання, вона затягує спеціально", — додав він.


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