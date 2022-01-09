|
РФ збирається визнати незалежність ЛНР\ДНР
09 января 2022 | 08:55
Комуністична партія Росії підготувала проект ухвали про визнання незалежності терористичних "ДНР" і "ЛНР" і має намір внести його на розгляд Державної Думи РФ найближчим часом, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив депутат Держдуми від КПРФ Казбек Тайсаєв, повідомляє "ДС".
"КПРФ вже підготувала проєкт, за аналогією з Південною Осетією та Абхазією, визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР", — сказав він.
За словами Тайсаєва, документ буде розглянуто та прийнято вже найближчим часом.
Депутат при цьому наголосив, що альтернативи Мінським угодам немає.
"Але та фашистська влада, яка є в Києві, робить все, щоб не реалізувати це завдання, вона затягує спеціально", — додав він.
также читайте
[08.01.2022]
[06.01.2022]
[06.01.2022]
[06.01.2022]
|
по теме
Українцям п'ять разів перерахують пенсії у 2022 році
09. 01. 2022 | 18:10
На українців до кінця 2022-го чекає ще п'ять підвищень пенсій. Масово перераховуватимуть виплати лише двічі: з 1 березня непрацюючим пенсіонерам та з 1 квітня – працюючим. Інші підвищення стосуються окремих категорій одержувачів, повідомляє Обозреватель.
Найбагатші казахи збідніли на мільярди
09. 01. 2022 | 09:04
Чотири казахські мільярдери, які входять до списку найбагатших людей країни, на тлі протестів та масових заворушень втратили значну частину свого статку, повідомляє Лента.Ру.
США розширять військову допомогу Україні
09. 01. 2022 | 09:02
Адміністрація президента США Джо Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет буде додатком до тієї американської допомоги, яка вже надходить до України, повідомляє РБК-Україна. Про це інформує американський телеканал NBC.
США поставит Украине ПЗРК "Стингер" в рамках нового пакета военной помощи
09. 01. 2022 | 08:57
"Стингеры" помогут ВСУ противостоять российским вертолетам, БПЛА и прочей военной технике. На следующей неделе администрация президента США проведет переговоры с РФ. Пока неизвестно, готов ли Кремль обсуждать возможность контроля за вооружением. Представители США заявляют, что о каком-либо значимом прогрессе в переговорах будет невозможно говорить, пока Россия не уберет свой многочисленный военный контингент от границ Украины. Об этом сообщает NBC News.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»