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США розширять військову допомогу Україні
09 января 2022 | 09:02
Адміністрація президента США Джо Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет буде додатком до тієї американської допомоги, яка вже надходить до України, повідомляє РБК-Україна. Про це інформує американський телеканал NBC.
Як зазначив телеканал, про підготовку нового пакету військової допомоги розповіли неназвані чинні та колишні американські чиновники. Джерело телеканалу, знайоме з думкою українського уряду, повідомило, що Київ сподівається на готовність адміністрації Байдена схвалити додаткову допомогу.
Крім того, адміністрація США, як кажуть чиновники, готова попередити Росію про те, що у разі нового нападу на Україну американська сторона допоможе українським військовим, а також підтримає розширення військової присутності НАТО у Східній Європі.
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