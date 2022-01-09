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Українцям п'ять разів перерахують пенсії у 2022 році
09 января 2022 | 18:10
На українців до кінця 2022-го чекає ще п'ять підвищень пенсій. Масово перераховуватимуть виплати лише двічі: з 1 березня непрацюючим пенсіонерам та з 1 квітня – працюючим. Інші підвищення стосуються окремих категорій одержувачів, повідомляє Обозреватель.
Після всіх підвищень мінімальні виплати для 65-річних зростуть лише на 159 грн., до 2000 грн, тобто не почнуть навіть покривати базові потреби. А розмір середньої пенсії наприкінці 2022-го становитиме 4 533 грн.
З 1 березня відбудеться щорічна індексація пенсій щодо непрацюючих пенсіонерів. Перерахунок буде індивідуальним, сума підвищення прив'язана до інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. Звертатися до органів Пенсійного фонду не знадобиться, перерахунок проведуть автоматично.
У 2022 році під індексацію потраплять деякі категорії пенсіонерів, яких виключили у 2017 році. Йдеться про чиновників, науковців, військових тощо.
Також буде індексація надбавок, які виплачуються за вік: пенсіонери віком від 80 років отримуватимуть по 500 грн на місяць, пенсіонери 75-80 років – по 400 грн.
З 1 квітня перераховуватимуть виплати працюючим пенсіонерам. Ця індексація також буде індивідуальною. У ній враховує вже отриманий страховий стаж та поточна зарплата пенсіонера.
Щоб дізнатись, яким буде підвищення, потрібно використовувати індивідуальний коефіцієнт заробітку. Його можна дізнатися телефоном у Пенсійному фонді або через онлайн-кабінет на сайті ПФУ. Звертатися до Фонду за самим перерахунком не потрібно.
Важливо пам'ятати, що працюючим пенсіонерам не виплачують надбавки та доплати, наприклад, за непрацездатних членів сім'ї, проживання на територіях радіоактивного забруднення тощо.
Мінімальні та максимальні пенсії підвищать на тлі зростання прожиткового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність (тобто пенсіонерів), він складе 2027 грн.
Таким чином, мінімальна пенсія збільшиться з 1934 грн до 2027 грн, а максимальна – з 19 340 до 20 270 грн. Також зростуть і пенсійні надбавки, пов'язані з показником прожиткового мінімуму.
Запроваджуються нові доплати за вік. Програма додаткових виплат розшириться на пенсіонерів 70-75 років.
Літні пенсіонери цього віку отримають по 300 грн доплати на місяць. А за наявності 30 років стажу для жінок та 35 для чоловіків мінімальна пенсія для таких одержувачів не зможе бути меншою за 3000 грн (тобто вище за прожитковий мінімум для цієї категорії).
Відбудеться ще одне підвищення мінімальних та максимальних пенсій. Мінімальна пенсія, як і прожиток мінімум для пенсіонерів, збільшиться з 2027 грн до 2093 грн, а максимальна – з 20 270 до 20 930 грн.
Для непрацюючих пенсіонерів у віці 60-70 років за наявності достатнього стажу (30 років для жінок, 35 – для чоловіків) буде встановлено мінімальну пенсію у розмірі 2 500 грн. А якщо стаж становитиме 20-30 років у жінок та 25-35 років у чоловіків, виплата становитиме від 2093 грн до 2500 грн.
"С октября... минимальная пенсия для людей старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, составит 3000 грн. Следовательно, минимальная пенсия для этой категории с 2020 по 2022 год вырастет на 83% – с 1638 грн до 3000 грн", – писала міністр соціальної політики Марина Лазебна у блозі для OBOZREVATEL.
Але насправді це зовсім не означає, що всі 70-річні українці з повним стажем отримають збільшення на 83%. І ось чому:
Правила виходу на пенсію посилили
З січня 2022 року підвищилися вимоги для виходу українців на пенсію у 60 років. Тепер:
Вимоги до стажу зростатимуть щорічно до того моменту, поки для пенсії у 60 років не потрібно буде мати 35 років стажу, для пенсії у 63 роки – 25 років стажу. Незмінно залишиться лише "ліміт" для тих, хто хоче вийти на пенсію у 65 років. Їм потрібно мати 15 років стажу.
Загалом для пенсіонерів 2022-й буде складним роком. Для багатьох українців індексація призведе до збільшення всього в 100 грн, а зростання мінімальної виплати не компенсує навіть інфляцію.
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