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Росіян приголомшила зустріч із США у Женеві. Чим - не кажуть
10 января 2022 | 11:19
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков прокоментував попередні перемовини з представниками США у Женеві. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.
“Приголомшливо. Розмова була складною, але діловою. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно”, — заявив заступник голови МЗС за підсумками бесіди.
Зазначається, що темою переговорів стали питання безпеки в Європі. Повідомляється, що Рябков спілкувався з американськими дипломатами понад дві години.
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