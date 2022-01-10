ТЕМА

Росіян приголомшила зустріч із США у Женеві. Чим - не кажуть

10 января 2022 | 11:19

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков прокоментував попередні перемовини з представниками США у Женеві. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.


“Приголомшливо. Розмова була складною, але діловою. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно”, — заявив заступник голови МЗС за підсумками бесіди.

Зазначається, що темою переговорів стали питання безпеки в Європі. Повідомляється, що Рябков спілкувався з американськими дипломатами понад дві години.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Никита Ветренный "Социальная сеть"
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100