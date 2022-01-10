Росіян приголомшила зустріч із США у Женеві. Чим - не кажуть

10 января 2022 | 11:19

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков прокоментував попередні перемовини з представниками США у Женеві. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.

“Приголомшливо. Розмова була складною, але діловою. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно”, — заявив заступник голови МЗС за підсумками бесіди.

Зазначається, що темою переговорів стали питання безпеки в Європі. Повідомляється, що Рябков спілкувався з американськими дипломатами понад дві години.