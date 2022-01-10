ТЕМА

Завершилось развертывание в космосе крупнейшего космического объекта

10 января 2022 | 12:14

Специалисты NASA завершили развертывание крупнейшего инфракрасного космического телескопа James Webb.


Как сообщает пресс-служба NASA, James Webb успешно развернул главное зеркало и перешел из предполетной фазы в рабочую.

Развертывание аппарата стоимостью в $10 млрд продолжалось две недели.



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фототема (архивное фото)

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