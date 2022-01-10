Основатель Signal: даже Facebook безопаснее Telegram

10 января 2022 | 12:28

Мессенджер Павла Дурова стал популярной альтернативой WhtsApp и Viber благодаря своей простоте и безопасности. Но, основатель также популярного защищенного мессенджера Signal Мокси Марлинспайк считает, что подобная репутация мессенджера слишком преувеличена.

Марлинспайк рассказал, сообщения, отправленные через Telegram, хранятся на серверах компании в виде простого текста без какого-либо шифрования для защиты данных.

Глава Signal отметил, что в этом отношении даже Messenger и WhatsApp от компании Meta (бывшее название – Facebook) обеспечивают конфиденциальность лучше, чем Telegram. Оба эти программы предлагают как минимум сквозное шифрование для всех текстовых сообщений, отправленных через их платформы.

В свою очередь Telegram сохраняет все данные в облаке в полностью открытом формате: тексты, общие мультимедийные данные, контакты. Даже Facebook Messenger предлагает минимальный стандартный протокол сквозного шифрования для хранящихся на серверах данных. В случае Telegram все, кто имеет доступ к его сервисам, также имеют доступ ко всей базе незащищенных данных пользователей мессенджера.

Ресурс Winfuture, первым сообщивший об этом, утверждает, что программа Telegram по сути является открытым окном на серверы, хранящие всю историю всего, что происходило на платформе, видимой для частного пользователя, равно как для операторов сервера. Если, например, хакер решит заняться слежкой за личными сообщениями пользователя в Telegram, он без особого труда сможет это сделать. Хотя следует отметить, что у Telegram есть секретные чаты, где применяется максимальное шифрование информации.