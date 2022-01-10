|
Основатель Signal: даже Facebook безопаснее Telegram
10 января 2022 | 12:28
Мессенджер Павла Дурова стал популярной альтернативой WhtsApp и Viber благодаря своей простоте и безопасности. Но, основатель также популярного защищенного мессенджера Signal Мокси Марлинспайк считает, что подобная репутация мессенджера слишком преувеличена.
Марлинспайк рассказал, сообщения, отправленные через Telegram, хранятся на серверах компании в виде простого текста без какого-либо шифрования для защиты данных.
Глава Signal отметил, что в этом отношении даже Messenger и WhatsApp от компании Meta (бывшее название – Facebook) обеспечивают конфиденциальность лучше, чем Telegram. Оба эти программы предлагают как минимум сквозное шифрование для всех текстовых сообщений, отправленных через их платформы.
В свою очередь Telegram сохраняет все данные в облаке в полностью открытом формате: тексты, общие мультимедийные данные, контакты. Даже Facebook Messenger предлагает минимальный стандартный протокол сквозного шифрования для хранящихся на серверах данных. В случае Telegram все, кто имеет доступ к его сервисам, также имеют доступ ко всей базе незащищенных данных пользователей мессенджера.
Ресурс Winfuture, первым сообщивший об этом, утверждает, что программа Telegram по сути является открытым окном на серверы, хранящие всю историю всего, что происходило на платформе, видимой для частного пользователя, равно как для операторов сервера. Если, например, хакер решит заняться слежкой за личными сообщениями пользователя в Telegram, он без особого труда сможет это сделать. Хотя следует отметить, что у Telegram есть секретные чаты, где применяется максимальное шифрование информации.
также читайте
[09.01.2022]
[09.01.2022]
|
по теме
МВФ попередив про фінансові потрясіння в 2022 році
11. 01. 2022 | 08:38
Країни з економікою, що розвивається, повинні підготуватися до підвищення процентних ставок в США. Міжнародний валютний фонд попередив, що більш швидкі, ніж очікувалося, дії Федеральної резервної системи США можуть потрясти фінансові ринки і спровокувати відтік капіталу і знецінення валют, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
РФ заявила о неприемлемых условиях США для работы Совета Россия — НАТО
10. 01. 2022 | 13:04
Вашингтон настаивает на той повестке, которая его устраивает, с упором на «деэскалацию» и «российскую агрессию» на Украине, однако для Москвы это неприемлемо, подчеркнули в МИДе
Bloomberg оцінив капітал засновника криптобіржі Binance у $96 млрд
10. 01. 2022 | 12:48
Переможець конкурсу на голову САП пояснив затримку із призначенням: "Офіс Генпрокурора загубив мої документи"
10. 01. 2022 | 12:45
Нараз мають відбутися дві додаткові спецперевірки, які можуть тривати до 50 днів.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»