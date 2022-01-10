Илон Маск публично высказал мнение о Марке Цукерберге и его Мета-вселенной

10 января 2022 | 12:33

Маск сказал, что у него есть лучший план по созданию виртуальной вселенной.

Марк Цукерберг и Илон Маск — два самых влиятельных и известных человека на всей планете. Первый был создателем Facebook , социальной сети, изменившей историю, и ему также принадлежат Instagram и WhatsApp, которые находятся в его «Мета-вселенной». Второй, со своей стороны, является человеком с наибольшим количеством денег в мире и является владельцем PayPal или Tesla среди других компаний. Два блестящих ума, и теперь они столкнулись в одном.

Это мета вселенная, которую предлагает 37-летний бизнесмен. Для тех, кто не в курсе, это проект, целью которого является создание виртуального мира, доступ к которому осуществляется через очки и который будет иметь несколько функций. Общение, развлечения, работа, занятия спортом, учеба, покупки... параллельная вселенная, в которой Цукерберг хочет, чтобы каждый мог участвовать. Он считает, что это логичная эволюция и следующий шаг, который должен сделать его проект.

Это будущее его компании, и он надеется совершить революцию на рынке, получив прибыль в размере 800 миллиардов долларов к 2024 году. Однако он столкнулся с сильным врагом. Это Маск, который, не колеблясь, комментирует идеи, которые имеет в виду создатель Meta, и был очень жестким и решительным в своих словах . «Конечно, вы можете надеть телевизор на нос, но я не уверен, что это заставит вас почувствовать себя в мета-вселенной», — начал он.

Самый богатый человек сегодня отказался от идеи приклеить всех к очкам и параллельной реальности. Он считает, что это неосуществимо, по крайней мере, в том виде, как предлагает Цукерберг. «Это просто звучит как модное слово. Я не хочу звучать как старый идиот, который отбрасывает Интернет, как в 1995 году, говоря, что это ни к чему не приведет, есть некоторая опасность, но в настоящее время я не вижу убедительной мета-вселенной», — заверил он, чтобы решить вопрос.

Он считает, что это не очень хорошая идея, и что его методология должна сильно измениться. Вместо этого Маск сказал, что у него есть лучший план по созданию виртуальной вселенной, и это будет имплантация чипа в мозг. План, который находится в разработке и который он назвал Neuralink.