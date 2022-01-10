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Переможець конкурсу на голову САП пояснив затримку із призначенням: "Офіс Генпрокурора загубив мої документи"
10 января 2022 | 12:45
Нараз мають відбутися дві додаткові спецперевірки, які можуть тривати до 50 днів.
Детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, який виграв конкурс на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомив, що кадрові підрозділи Офісу Генпрокурора втратили його документи.
Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".
Тому, за словами Клименка, наразі перед його призначенням мають відбутися дві додаткові спецперевірки, які можуть тривати до 50 днів.
"Мені працівники кадрових підрозділів Офісу Генпрокурора зателефонували, що вони втратили довідку про очищення влади. Я цю довідку надав ще навесні 2021 року. Я привіз їх знову. Потім втратили мої дипломи", - розповів Клименко.
"Я звернувся до комісії: хто відповідальний за зберігання моїх документів, і надайте мені весь список втрачених, щоб я одного разу їх усіх привіз. Комісія мені відповіла, що вона рішення про проведення повторної спецперевірки не приймала і що мої документи вони всі знайшли. Аналогічний лист я потім написав на генерального прокурора: “Розберіться, хто ухвалив рішення про проведення спецперевірки. Його може прийняти лише комісія, вона - не приймала. Але кадрові працівники мені телефонують і кажуть, що вони проводять (перевірку, - ред.). І посилаються на вказівку керівництва. Я говорю: якого керівництва? - Вони: "Ой-ой, ми зараз передзвонимо". Потім передзвонюють і кажуть: ні, це рішення комісії. А після того, як роз'яснення НАЗК з'явилося, вони перестали мені дзвонити", - додав він.
Клименко також повідомив, що перевірка має бути не більше 25 днів, проте її можуть здійснити і після оголошення переможця.
"Можуть зараз провести (перевірку. - ред.), потім визначити переможця та повторно по переможцю ще провести. Це вже 50 днів", - пояснив він.
Нагадаємо, в грудні минулого року детектив НАБУ Олександр Клименко виграв конкурс на посаду голови САП, набравши 246 балів. Прокурор з Офісу генерального прокурора Андрій Синюк з 229 балами повинен стати його заступником.
Однак, на засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.
Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.
Як відомо, оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Його призначення чекають й інші міжнародні партнери України.
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