ТЕМА

Bloomberg оцінив капітал засновника криптобіржі Binance у $96 млрд

10 января 2022 | 12:48

Чанпена Чжао - новий найбагатший мільярдер Азії.


Bloomberg оцінило статки засновника криптовалютної біржі Binance Чанпена Чжао у 96 млрд доларів. При цьому агентство не враховує криптоактиви, які належать мільярдеру, а отже ця сума може бути ще більшою.

У рейтингу Bloomberg Чжао очолює другу десятку найбагатших мільярдерів світу, випереджаючи індійського бізнес-магната Мукаше Амбан, що робить його найбагатшим бізнесменом Азії.

Чанпен Чжао народився в китайській провінції Цзянсу, але в кінці 80-х років його сім'я емігрувала до Канади. Зараз він має канадське громадянство та резидентство в Абу-Дабі.

Він почав займатися криптовалютами у 2013 році, а вже у 2017 році заснував Binance. Зараз це найбільша криптобіржа у світі. За оцінками агентства, минулого року вона отримала щонайменше 20 млрд доларів доходу. Чжао говорив, що у спокійний день обсяг транзакцій на біржі становить близько 40 млрд доларів.

Чанпен Чжао - найбагатший криптовалютний підприємець у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Статки творця біткоїна Сатоші Накамото агентство оцінює в 45,8 млрд доларів, виходячи з того, що йому може належати 1,1 млн біткойнів.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

Пожалуй, эти двое голландцев на набережной Круазет в Каннах самые технически продвинутые попрошайки. Они откровенно заявляют для чего им нужны деньги, но и готовы принять пожертвования по безналу.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100