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Bloomberg оцінив капітал засновника криптобіржі Binance у $96 млрд
10 января 2022 | 12:48
Чанпена Чжао - новий найбагатший мільярдер Азії.
Bloomberg оцінило статки засновника криптовалютної біржі Binance Чанпена Чжао у 96 млрд доларів. При цьому агентство не враховує криптоактиви, які належать мільярдеру, а отже ця сума може бути ще більшою.
У рейтингу Bloomberg Чжао очолює другу десятку найбагатших мільярдерів світу, випереджаючи індійського бізнес-магната Мукаше Амбан, що робить його найбагатшим бізнесменом Азії.
Чанпен Чжао народився в китайській провінції Цзянсу, але в кінці 80-х років його сім'я емігрувала до Канади. Зараз він має канадське громадянство та резидентство в Абу-Дабі.
Він почав займатися криптовалютами у 2013 році, а вже у 2017 році заснував Binance. Зараз це найбільша криптобіржа у світі. За оцінками агентства, минулого року вона отримала щонайменше 20 млрд доларів доходу. Чжао говорив, що у спокійний день обсяг транзакцій на біржі становить близько 40 млрд доларів.
Чанпен Чжао - найбагатший криптовалютний підприємець у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Статки творця біткоїна Сатоші Накамото агентство оцінює в 45,8 млрд доларів, виходячи з того, що йому може належати 1,1 млн біткойнів.
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