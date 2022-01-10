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РФ заявила о неприемлемых условиях США для работы Совета Россия — НАТО

10 января 2022 | 13:04

Вашингтон настаивает на той повестке, которая его устраивает, с упором на «деэскалацию» и «российскую агрессию» на Украине, однако для Москвы это неприемлемо, подчеркнули в МИДе


США хотят возобновить работу Совета Россия — НАТО на неприемлемых для Москвы условиях. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью «РИА Новости» перед встречей с американской делегацией в Женеве.

«Они хотят восстановить деятельность Совета Россия — НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую российскую агрессию на Украине», — уточнил он.

Рябков также отметил, что озвученные перед встречей в Женеве подходы США к диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью.

По его словам, Москва изначально понимала, что линия Вашингтона состоит в том, чтобы «погрузить» российские идеи и предложения в «технологическую среду с точки зрения дипломатии», которая сложилась в течение последних десятилетий.

Он предположил, что США предпочли бы «все слить» в ОБСЕ, где Россия неоднократно поднимала данные вопросы с минимальными результатами.
 РБК



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