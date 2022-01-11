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МВФ попередив про фінансові потрясіння в 2022 році

11 января 2022 | 08:38

Країни з економікою, що розвивається, повинні підготуватися до підвищення процентних ставок в США. Міжнародний валютний фонд попередив, що більш швидкі, ніж очікувалося, дії Федеральної резервної системи США можуть потрясти фінансові ринки і спровокувати відтік капіталу і знецінення валют, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.


"Країни з економікою, що розвивається, повинні готуватися до можливих спалахів економічної нестабільності", - заявили в МВФ.

Як наголошується в блозі МВФ, зростання заробітної плати в США або стійкі перебої з поставками можуть привести до зростання цін більше, ніж очікувалося, і підігріти очікування більш швидкої інфляції, викликавши більш швидке підвищення ставок центральним банком США.

"Більш швидке підвищення ставок ФРС може потрясти фінансові ринки і посилити фінансові умови в усьому світі. Ці події можуть супроводжуватися уповільненням попиту і торгівлі в США і можуть привести до відтоку капіталу і знецінення валюти на ринках, що розвиваються", - йдеться в блозі.

У ньому говориться, що ринки, що розвиваються, з високим державним і приватним боргом, валютними ризиками і більш низькими сальдо поточного рахунку вже зіткнулися зі значними рухами своїх валют щодо долара США.

Фонд заявив, що ринки, що розвиваються, з більш сильним інфляційним тиском або слабшими інститутами повинні діяти швидко, щоб дозволити валютам знецінитися і підвищити базові процентні ставки. Він закликав центральні банки чітко і послідовно повідомляти про свої плани щодо посилення політики, а країни з високим рівнем боргу, номінованого в іноземній валюті, повинні по можливості хеджувати свої ризики.

Уряди також можуть оголосити про плани щодо збільшення бюджетних ресурсів за рахунок поступового збільшення податкових надходжень, проведення зміни в пенсіях і субсидіях або інших заходів, додали в МВФ.



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