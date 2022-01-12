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Жириновский пожаловался на беларусскую молодежь
12 января 2022 | 08:58
Жириновский заявил, что российским властям необходимо ускориться с присоединением Белоруссии к России.
По мнению Владимира Вольфовича, если в ближайшее время не интегрировать белорусов, то они станут похожими на украинцев. «За эти годы в Белоруссии выросло антирусское поколение, через 10 лет нам будет тяжелее их заставить согласиться войти в состав России. Им ближе Польша, Литва, Запад. Это новое поколение белорусов. Когда обсуждали вопрос о Союзном государстве – там было советское поколение. А они умирают, уходят. А за эти 25 лет выросло новое. Выросло новое. И нам с ними тяжело, как на Украине», — заявил лидер ЛДПР.
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[09.01.2022]
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